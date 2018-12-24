"Сейчас блок по своим параметрам соответствует требованиям современных норм и правил, и лучшим мировым практикам по обеспечению безопасности, и теперь сможет безопасно и эффективно работать на благо северян еще 15 лет – до 2033 года", - сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

23 декабря 2018 г. в 05:16 энергоблок №1 Кольской АЭС был включен в сеть после завершения масштабного ремонта с модернизацией, продлившегося 250 суток (с апреля т.г.). Впервые в российской атомной энергетике осуществлен пуск энергоблока ВВЭР-440 после повторного продления срока эксплуатации (ПСЭ).

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: "Мы взяли на себя обязательства привести блок к соответствию самым современным требованиям безопасности. Проведена колоссальная работа по модернизации основного и вспомогательного оборудования".

В рамках работ по ПСЭ были внедрены новые системы аварийного охлаждения активной зоны реакторной установки (пассивная и активные), выполнена модернизация управляющих систем безопасности, системы радиационного контроля и систем диагностики, а также большой объем работ по замене насосного оборудования, повышению сейсмоустойчивости оборудования и трубопроводов первого контура реакторной установки.

Специалистами Кольской АЭС и подрядных организаций было смонтировано 3 км трубопроводов диаметром 245 мм и более, и еще 5 км труб меньшего диаметра. Проложен силовой и контрольный кабель.

К самым уникальным и масштабным работам в рамках ППР можно отнести восстановительный отжиг корпуса реактора и возведение здания гидроемкостей, на сооружение которого потребовалось свыше двух тысяч кубометров бетона.

Оценивая работу коллектива, директор Кольской АЭС Василий Омельчук также отметил работу подрядных организаций: "Колатомэнергоремонт", "Техатомстрой", "Уралэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж".

В настоящее время (по состоянию на 24 декабря) суммарная выработка электроэнергии атомной станции составляет 9948,7 млн кВтч - при годовом задании ФАС 10200 млн кВтч. Нагрузка станции - 1540 МВт. Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано почти 420 млрд кВтч электроэнергии.

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