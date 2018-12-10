Генеральный директор "ЗЭТО": у нас большие планы не только на будущий год, а на несколько лет вперед

Завершение начатых проектов и большие планы на будущее – все это результат работы ЗАО "ЗЭТО" в уходящем 2018 году. Сделано очень многое, но еще больше предстоит сделать – модернизация производства, расширение номенклатуры выпускаемой продукции. О приоритетных планах и профессиональных достижениях предприятия в уходящем году рассказал генеральный директор, депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков.

- Денис Валерьевич, с какими результатами завод электротехнического оборудования завершает 2018 год? Какие яркие события Вы могли бы выделить?

Одним из таких событий стало участие в Международном форуме "Электрические сети", который проходил в декабре в Москве. На стенде ЗАО "ЗЭТО" были представлены новейшие разработки – образцы пружинно-гидравлического привода серии ППрГ и выключатель баковый ВТБ-220 кВ.

Пружинно-гидравлические привода серии ППрГ – новый тип приводов для коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией. Аппарат обладает высокой надежностью, быстродействием и стабильностью собственного времени отключения. По итогам выставки ЗАО "ЗЭТО" присвоен "Знак качества "Россети" - такие сертификаты вручались впервые, этот знак присваивается продукции, имеющей положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети".

В течение уходящего года на заводе проводилась активная работа по техническому переоснащению производства, приобретено много нового оборудования и работа в этом направлении будет продолжена.

Хочу отметить, что на завершающей стадии находится масштабный проект по внедрению автоматизированной линии гальванического покрытия на предприятии. Весь процесс цинкования будет проходить в автоматическом режиме. Отмечу хорошую работу службы главного технолога в разработке и внедрении линии ручного цинкования, которая была изготовлена, в основном, собственными силами. В цехе №7 требуются более масштабные работы, в планах на будущий год провести полный ремонт этого производственного цеха.

Мы продолжаем расширять механические участки цеха №3 и уже в начале будущего года ожидаем поставку металлообрабатывающего центра, который позволит изготавливать большие корпусные детали для изделий, которые мы выпускаем.

Основной движущей силой предприятия являются инженерно-технические кадры и в этом году начали модернизировать здание, где планируется дополнительно разместить конструкторов и технологов.

- А какие перспективные цели предприятие ставит на ближайший год?

Мы обязательно продолжим реализацию проектов в рамках промышленного электротехнического кластера Псковской области. Осенью 2018 года защитили новый проект и уже начали по нему активную работу.

Сейчас на рынке электроэнергетики очень сильная конкурентная борьба, поэтому необходимо реализовывать не только свою традиционную номенклатуру, но и осваивать новые изделия, как например генераторные выключатели и вакуумные выключатели, которые требуют современных технологий. Особо хочу отметить, сегодня часто говорят о цифровых технологиях, за этим будущее, они будут применяться во многих сферах и наше предприятие должно к этому быть максимально готовым – решить, как лучше применять цифровые технологии в производстве, как управлять процессами, которые упростят работу всех наших служб. На будущий год планируем сдать ДАТА-центр, который позволит нам реализовать все поставленные цели. Как видите, планов у нас очень много, и не только на будущий год, но и в долгосрочной перспективе, на несколько лет вперед.

В завершении хочу поблагодарить заводской коллектив за профессионализм и ответственность, во всех успехах предприятия есть труд каждого из вас. Мы вместе сделали большой шаг в развитии новой техники и в этом заслуга всех подразделений предприятия и руководителей. Мне приятно сказать, что на ЗАО "ЗЭТО" сегодня трудится дружный коллектив специалистов и единомышленников, у нас есть конкретные цели, а самое главное - средства и желание для их достижения. Уверен, что в новом, 2019 году наше предприятие выйдет на новый уровень и достигнет еще более высоких рубежей. Большое спасибо вам за совместную продуктивную работу!

