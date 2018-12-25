Минсвязи: мобильные операторы договорились о создании единого оператора 5G

Операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2) договорились о создании инфраструктурного оператора для развития сети 5G, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов после заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

"У нас завершилась разработка концепции 5G. Мы с операторами эту концепцию обсудили и отдали ее на обсуждение в союз LTE и в АНО "Цифровая экономика". Обсуждение еще продолжается, но: в пятницу поступило официальное письмо от руководства союза LTE о том, что четверка операторов договорилась о создании инфраструктурного оператора. (...) Мы им сказали — хорошо, молодцы, оформляйтесь юридически. В каком виде это будет — в форме консорциума или чего-то другого, я не знаю", — сообщил Иванов.

В связи с этим все мобильные операторы отозвали свои заявки в ГКРЧ на получение частот для развития сетей 5G, уточнил он.

"Операторы согласились рассмотреть возможность объединения усилий для высвобождения и использования диапазона 3,4-3,8 ГГц", — пояснили RNS в пресс-службе МТС.

"Tele2 приветствует создание консорциума для строительства сетей 5G и планирует быть потребителем его сервисов. Такая модель позволит участникам разделить операционные расходы на развитие инфраструктуры. Учитывая то, что стоимость услуг связи в России одна из самых низких в мире и технология вряд ли сразу станет массовой, имеет смысл экономить на издержках и строить сеть на несколько операторов", — сообщили в пресс-службе Tele2.

"Во-первых, капитальные инвестиции будут несоизмеримо большими по сравнению с сетями предыдущих поколений. Во-вторых, нужно учитывать еще один важный аспект - загруженность спектра в полосе 3400 – 3800 МГц. Задачу высвобождения спектра придется решать сообща, фактически сформировав коллективного переговорщика для работы с действующими пользователями. Вместе с тем, формат и детали сотрудничества операторов для диапазона 3400 – 3800 МГц еще не определен до конца и обсуждается между операторами", — сообщил позднее представитель Мегафона.

В пресс-службе "Вымпелкома" отказались от комментариев.

По итогам заседания комиссия выделила частоты 4800-4990 МГц и 27,1 -27,5 ГГц для всех юридических лиц для получения заключения экспертизы о возможности использования заявленных средств пятого поколения для создания пилотных зон, уточнил Иванов.

Ранее Минкомвязи изменило порядок распределения частот 5G: частоты теперь будут выдаваться на конкретные зоны, по которым заявители должны предоставить финансовое обоснование использования ресурса, сообщал по итогам последнего заседания ГКРЧ Олег Иванов.

"Я являюсь сторонником инфраструктурного оператора в низком диапазоне частот до 6 ГГц. (...) У нас сейчас концепция, позавчера мы ее приняли. Ее написал научно-исследовательский институт радио. Он четко показал и с экономической, и с технологической точки зрения, что для использования только в нижнем диапазоне частот выгоднее делать инфраструктурного оператора. Понятно, что не должен кто-то один делать. Это неправильно. Это должен быть какой-то консорциум, как мы видим", — сообщал Иванов.

Также он сообщил, что для использования в нижнем диапазоне частот сетей 5G выгодно создание инфраструктурного оператора. Он уточнил, что на получение частот подали заявки три оператора связи, однако названия компаний не называл.

На прошлой неделе операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова сообщила, что "МегаФон" и "Ростелеком" завершат создание консорциума для развития сетей 5G до конца года.

RNS