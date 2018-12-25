На Беломорской ГЭС "ТГК-1" завершилась реконструкция оборудования

На Беломорской ГЭС Каскада Выгских ГЭС выполнена реконструкция водоприёмника станции – на гидроагрегате №3 смонтированы аварийно-ремонтные затворы с индивидуальными грузоподъёмными механизмами

Для уменьшения высоты секций затвора проектом была предусмотрена установка забрального козырька и дополнительных щитов. Это позволило трансформировать существующие технологические ниши в аэрационные трубы.



Конструктив нового затвора и автоматика управления включает в себя еще одно удобное решение – автоматический останов подъема в "зоне байпассирования", необходимый для плавного заполнения осушенной спиральной камеры гидроагрегата.



Новое оборудование разделено на три секции, что упростит в дальнейшем демонтаж, кантовку и перемещение элементов затвора в зону ремонта.



– Теперь работать с затвором может один человек. Ранее требовалась бригада слесарей – прежнее оборудование поднималось и опускалось с помощью мостового крана. В настоящее время манипуляция занимает считаные минуты. Самое главное, что канатные механизмы оборудованы центробежным регулятором торможения, позволяющим производить сброс затворов в нештатной ситуации, что обеспечит наличие ещё одной защиты агрегатов при разгоне, – отмечает начальник Беломорской и Выгостровской ГЭС ПАО "ТГК-1" Геннадий Кузнецов.



Для воплощения в жизнь проектных решений требовалось произвести ряд сложных и трудоемких подэтапов. В том числе было успешно опробовано оборудование, введенное в работу на Беломорской ГЭС весной 2017 года – новый ремонтный затвор, установленный в пазы сороудерживающих решеток. Он удерживал напор водохранилища на протяжении реконструкции.



В следующем году аналогичные работы по установке новых аварийно-ремонтных затворов начнутся на гидроагрегате №2.

"Энергетика и промышленность России"