Пермские связисты отработали технологию устранения аварии на "оптике" в морозы

"Ростелеком" в Пермском крае провел учения по устранению условной аварии на оптическом кабеле связи в зимних условиях. По легенде учений, экскаватор, проводя несанкционированные земляные работы, ковшом зацепил оптоволоконный кабель, обеспечивающий высокоскоростной интернет.

Аварийная ситуация определяется автоматически: в центр мониторинга за сетями связи на экран диспетчера приходит сигнал с указанием места повреждения кабеля. Диспетчер сначала отправляет группу быстрого реагирования, чтобы определить точный адрес аварии, характер повреждения и, возможно, застать на месте нарушителя. Затем на место выезжает бригада связистов для проведения аварийно-восстановительных работ.

Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

"Прямая обязанность "Ростелекома" — обеспечить бесперебойную связь для жителей Пермского края. Поэтому практические тренировки по устранению аварий на "оптике" проходят у нас регулярно для отработки навыков. Но, надо сказать, сети связи "Ростелекома" зарезервированы, и в случае повреждения сигнал будет направлен по альтернативной линии, так что абоненты даже не заметят нештатной ситуации".

Преимущество "оптики" в том, что эта технология обеспечивает сверхвысокие скорости интернета, высокое качество и надежность доступа в сеть, а также дает запас на многие годы вперед по увеличению скорости передачи данных. Кроме того, оптоволокно позволяет по одному проводу предоставлять весь спектр цифровых услуг — интернет, телевидение, телефонию, мобильную связь, сервисы "умного дома" и "умного города".

Ликвидация разрыва оптоволоконного кабеля технически достаточно сложная операция, требующая применения специальной техники сварки, квалифицированных специалистов и соблюдения определенных условий. Погода во время учений по отработке навыков устранения аварии в морозы была самая подходящая: -16°C. Так как сварка оптического кабеля происходит только при плюсовой температуре, связисты воспользовались специальной передвижной оптической лабораторией связи. Также машина с лабораторией обеспечила защиту от ветра, пыли и снега, что тоже является обязательным условием при сварке опотоволокна. Как шутят пермские связисты, "оптику восстанавливаем почти в стерильных условиях, как в больнице". В финале учений условная авария была устранена, связь восстановлена.