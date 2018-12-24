Специалисты АО "ОЭК" рассказали о новой онлайн-услуге по технологическому присоединению

В настоящее время в Москве стартовала реализация программы по переводу услуг основных ресурсоснабжающих организаций в электронный вид. В связи с этим, Комплекс градостроительной политики и строительства, совместно с представителями компаний ТЭК провели образовательные семинары для застройщиков на тему создания единой унифицированной заявки в электронном виде по подключению к инженерным сетям. Программа и обучение по ней проводятся в целях усовершенствования и упрощения данного процесса для застройщиков.

Опция стала доступна с 20 декабря на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Благодаря цифровизации строительной отрасли столицы сократилось число документов, которые необходимо подавать застройщику для получения услуг по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В электронный вид были переведены услуги шести ресурсоснабжающих компаний, в числе которых АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК"). Между Правительством Москвы и организацией было заключено соглашение о взаимодействии обеих сторон при подаче заявки, а также содержащее сроки и последовательность выполнения работы. В АО "ОЭК" услуга подразумевает подачу через портал заявления на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и заявки на выдачу акта о технологическом присоединении.

О предоставлении услуги на семинаре рассказали заместитель руководителя центра обслуживания клиентов Марина Тунегова и заместитель руководителя департамента по технологическим присоединениям Сергей Грибков.

Заявителю для получения услуги необходимо заполнить форму единой заявки на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, где указываются сведения о подключаемом объекте. После чего система автоматически направляет заявку в выбранные ресурсоснабжающие организации. Далее ресурсоснабжающая организация посредством межведомственного взаимодействия получает необходимые для предоставления услуги документы, имеющиеся в распоряжении органов власти, после чего застройщик и сетевая организация могут подписать договор в личном кабинете заявителя с помощью электронной подписи.

Развитие электронных сервисов и межведомственных взаимодействий повышает открытость информации о деятельности органов исполнительной власти и сетевых организаций, обеспечивает контроль и требуемый уровень оказания услуг потребителям и позволяет сократить сроки процедур по заключению договоров и оформлению актов о подключении.

АО "ОЭК" является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы. Технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии является приоритетным направлением в работе компании.