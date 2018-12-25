В Новоуральске запустили производство новых газовых центрифуг для разделения стабильных изотопов

В ООО "НПО Центротех" (г. Новоуральск; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") началось производство новых высокопроизводительных газовых центрифуг для разделения стабильных изотопов.

Центрифуги предназначены для наработки изотопов химических элементов легкой и средней атомной массы - углерода, аргона, криптона, ксенона, кремния, селена, серы.



Газовая центрифуга, разработанная специалистами Санкт-Петербургского филиала НПО "Центротех", кратно превосходит существующее оборудование по технико-экономическим параметрам, и её внедрение значительно повысит эффективность изотопного производства в Топливной компании ТВЭЛ. Первая партия новых центрифуг изготовлена для Электрохимического завода в г. Зеленогорск Красноярского Края (АО "ПО ЭХЗ"), который является ключевым предприятием Топливного дивизиона Росатома в части наработки стабильных изотопов и крупнейшим мировым производителем на этом рынке. Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию в АО "ПО ЭХЗ" ожидается в 2020 году.



"Лучшие решения конструкторов Топливной компании ТВЭЛ по новым газовым центрифугам для обогащения урана находят свое отражение и в производстве оборудования для разделения стабильных изотопов, несмотря на разные газодинамические характеристики этих машин. Росатом в лице Топливной компании ТВЭЛ является глобальным лидером в производстве стабильных изотопов с долей мирового рынка более 40%, и внедрение наиболее современного высокоэффективного оборудования позволит еще сильнее упрочить эти позиции", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО "ТВЭЛ" Константин Вергазов.

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