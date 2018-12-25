В ОДУ Средней Волги внедрена цифровая система противоаварийной автоматики

В Филиале АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) введено в промышленную эксплуатацию третье поколение централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) Объединенной энергосистемы (ОЭС) Средней Волги с подключением к ней устройств локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и Заинской ГРЭС.

ЦСПА представляет собой программно-аппаратный комплекс, осуществляющий в реальном времени расчет и настройку установленных на объектах электроэнергетики устройств противоаварийной автоматики в соответствии с текущим электроэнергетическим режимом работы энергосистемы. Модернизация ЦСПА и подключение в качестве ее низовых устройств противоаварийной автоматики Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и Заинской ГРЭС позволят минимизировать объем управляющих воздействий в энергосистеме на отключение потребителей в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики.

С 2010 года в ОЭС Средней Волги работает ЦСПА второго поколения с низовыми устройствами Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и Заинской ГРЭС. Этот комплекс уступал новой системе по быстродействию из-за отсутствия возможности параллельного расчета управляющих воздействий на многоядерных процессорах. Кроме того, технологические алгоритмы ЦСПА второго поколения требовали подстройки под конкретную схему энергосистемы.

По сравнению с предшествующими поколениями ЦСПА ОЭС Средней Волги обладает расширенным функционалом, включающим более совершенный алгоритм расчета статической устойчивости энергосистемы и алгоритм выбора управляющих воздействий по условиям обеспечения не только статической, но и динамической устойчивости – устойчивости энергосистемы в процессе аварийных возмущений. Также новая ЦСПА функционирует на основе нового алгоритма оценки состояния электроэнергетического режима энергосистемы. Каждая ЦСПА имеет двухуровневую структуру: программно-аппаратные комплексы верхнего уровня устанавливаются в диспетчерских центрах ОДУ, а низовые устройства – на объектах диспетчеризации.

Подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию ЦСПА третьего поколения заняла несколько лет. Работа велась специалистами ОДУ Средней Волги в тесном сотрудничестве с сотрудниками АО "НТЦ ЕЭС", которое осуществляло разработку алгоритмов функционирования и программного обеспечения установленного в ОДУ Средней Волги программно-аппаратного комплекса верхнего уровня ЦСПА. В рамках опытной эксплуатации системы был протестирован технологический алгоритм функционирования ЦСПА третьего поколения, проведены комплексные испытания с подключением низовых устройств на электростанциях, проверена работа ЛАПНУ Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и Заинской ГРЭС в качестве низового устройства ЦСПА.

Помимо ОЭС Средней Волги ЦСПА третьего поколения успешно функционируют в ОЭС Северо-Запада, ОЭС Юга и ОЭС Востока. В опытной эксплуатации находится система в ОЭС Урала, в декабре 2018 года запланирован ввод в промышленную эксплуатацию ЦСПА в Тюменской энергосистеме.

Внедрение ЦСПА третьего поколения позволяет вывести автоматическое противоаварийное управление в энергообъединении на качественно новый уровень и является очередным реальным шагом к цифровизации электроэнергетики.

ЭнергоНьюс