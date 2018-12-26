Андрей Черезов: "От результатов работы энергетиков зависит, насколько граждане России будут удовлетворены новогодними и рождественскими каникулами"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) с региональными штабами и субъектами электроэнергетики по вопросу "Об обеспечении надежного электроснабжения потребителей в выходные и нерабочие праздничные дни. В мероприятии приняли участие представители ФГБУ "САЦ Минэнерго России", Росгидромета, региональных властей, АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС, ГУП РК "Крымэнерго" и другие.

Андрей Черезов отметил, что новогодние и рождественские каникулы - особый период в функционировании электроэнергетической отрасли.

"От результатов нашей с вами совместной работы зависит, насколько граждане России будут удовлетворены проведенными выходными и праздничными днями. По информации Минэнерго России, все энергокомпании и региональные штабы реализовали комплекс мероприятий по подготовке к работе в указанный период", - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, все энергокомпании утвердили графики дежурств руководства и персонала, привели в повышенную готовность аварийно-восстановительные бригады, проверили наличие запасных материалов и состояние спецтехники.

"У Минэнерго России на контроле находится ситуация в ряде субъектов Российской Федерации – это Кемеровская, Иркутская, Свердловская области, Ленинградская и Сахалинской области, Республика Саха (Якутия), Крым, Красноярский и Краснодарский края. Данные регионы по результатам анализа САЦ Минэнерго России чаще других попадали в оперативные сводки в период новогодних праздников", - напомнил заместитель Министра.

В завершение выступления Андрей Черезов дал поручение обеспечить особый контроль за надежным электроснабжением потребителей