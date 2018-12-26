Андрей Черезов: "Все потребности в электроэнергии в Крыму покрываются в полном объеме"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в итоговом интервью агентству "Прайм" рассказал об энергоснабжении Крыма, перспективах создания российской газовой турбины большой мощности и планах на 2019 год.

По словам заместителя Министра, один из основных вопросов сейчас – контроль за прохождением осенне-зимнего периода.

"В течение всего года мы осуществляем ежедневный контроль за нормативным запасом топлива на электрических станциях. Например, по нормативам на 1 декабря по углю накоплено больше 17,57 миллиона тонн (220% запасов), по мазуту — 2,55 миллиона тонн (143%), по торфу – 355 тысяч тонн (262%), по дизельному топливу – 322,9 тысячи тонн (132%). То есть по всем показателям на начало отопительного сезона у нас перевыполнены нормативы" , - сказал Андрей Черезов.

Замминистра напомнил, что ряд регионов находится на особом контроле Минэнерго. Например, Республика Крым. Там специалисты не прогнозируют энергодефицит даже на пике холодов.

"В этом отопительном сезоне впервые прогнозируем довольно серьезный рост потребления мощности — до 1499 МВт. В прошлом году это значение было на уровне 1396 МВт. Но сейчас есть два блока Балаклавской и Таврической ТЭС, плюс Сакская ТЭЦ, где четыре блока находятся в работе. Первый пусковой комплекс вышел на рынок в полном объеме, это 90 МВт. Успешно справимся с нагрузкой", - отметил Андрей Черезов.

Заместитель Министра добавил, что надежность энергоснабжения Крыма обеспечивается также резервными источниками питания - МГТЭС.

"Если мы убедимся, что в Крыму энергосистема работает надежно, уже с лета начнем принимать решения в части перебазирования МГТЭС. Пять установок – это Дальний Восток, Шикотан и остров Сахалин. Также проведем анализ изолированных зон, посмотрим, где еще экономически целесообразно использовать МГТЭС", - подчеркнул Андрей Черезов.

В ходе интервью заместитель Министра рассказал о перспективах создания российской газовой турбины большой мощности.

"Разработка и производство турбины в принципе довольно сложная техническая задача. Она касается не только самой турбины, но и смежных направлений, так как необходимы материалы, металлы, литье, штамповки и так далее. В 2018 году правительством утвержден план мероприятий по созданию в России газовых турбин большой мощности до 2022 года, разработанный Минэнерго совместно с Минпромторгом. Сейчас идет его реализация. Наша потребность по объему турбин выше, чем во всех странах Европы вместе взятых", - пояснил заместитель главы Минэнерго России.

В завершение интервью Андрей Черезов поделился планами на 2019 год.

"В мае 2019 года в Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную работу в изолированном режиме от энергосистемы России. Что касается Крыма, то здесь первостепенны вопросы, связанные с генерацией, продолжение работы по энергообеспечению и модернизации сетевого комплекса и реструктуризация в части создания АО "Крымэнерго", - сказал Андрей Черезов.

Полная версия интервью: https://minenergo.gov.ru/node/13592