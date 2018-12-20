День энергетика в Рязаньэнерго отметили наградами сотрудников

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" были отмечены по итогам прошедшего года на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику - Дню энергетика. Представители местных органов власти и руководство филиала наградили 97 лучших работников ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

Почетные грамоты и благодарности от регионального Правительства и Министерства ТЭК и ЖКХ, Рязанской облдумы, Рязанской гордумы и администрации города получили 26 энергетиков. Знак Губернатора "240 лет Рязанской области" вручили еще десяти сотрудникам филиала. Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ, а также Объединения работодателей электроэнергетики были награждены шесть человек. Награды ПАО "Россети", МРСК Центра и Приволжья и Рязаньэнерго получили 45 энергетиков. Десять сотрудников были занесены на Доску почета филиала.

Директор Рязаньэнерго Михаил Подлягин поблагодарил работников за успешное выполнение всех годовых показателей производственной деятельности, а также за стопроцентное выполнение важных задач, поставленных перед энергетиками в ходе первых Всероссийских учений специалистов группы компаний "Россети" в Республике Дагестан и масштабных учений Россетей по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса в Тверской области.

"Огромное спасибо всему нашему коллективу на всей территории Рязанской области за труд, за добросовестное отношение к своей работе, которое позволяет нам обеспечить надежное электроснабжение потребителей и сделать электросетевую инфраструктуру доступной для каждого", - подчеркнул Михаил Викторович.

Особое поздравление получили энергетики от рязанской школы № 40, партнера филиала. Ребята выступили на торжественном собрании с оригинальным творческим номером и вручили сотрудникам Рязаньэнерго открытки и поделки, сделанные своими руками.