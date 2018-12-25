Энергетики "МРСК Урала" завершили масштабную реконструкцию ЛЭП 110 кВ в Златоустовском городском округе

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Златоуст - Таганай" в Златоустовском городском округе Челябинской области.

Две воздушные линии электропередачи: ВЛ 110 кВ "Таганай – Златоуст 3" и ВЛ 35 кВ "Уржумка тяга - Златоуст тяга" - построены в прошлом веке (соответственно, в 1932-м и в 1939-м году) и проходят по труднодоступной горной и лесной местности со сложным рельефом и большими перепадами высот.

В ходе реконструкции энергетики выполнили работы по демонтажу отслуживших свой срок деревянных опор и установке 76 новых - металлических и железобетонных, при этом общая протяженность реконструированного участка составила 12,5 км. Выполнен монтаж нового участка воздушной линии протяженностью 6,1 км совместной подвески проводов ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на двухцепных опорах.

Во время реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Златоуст – Таганай 3" были проведены работы по замене морально устаревшего полупроводникового оборудования на новый микропроцессорный шкаф "ЭКРА". Все монтажные и наладочные работы произведены хозспособом специалистами энергокомпании.

Реконструкция воздушных линий электропередачи и устройств релейной защиты и автоматики позволит значительно повысить надежность транзита электроэнергии от подстанции "Златоуст-500" до крупных потребителей, таких как ОАО "Златоустовский электрометаллургический завод" и ОАО "РЖД", а также улучшить электроснабжение населения и социально-значимых объектов Златоустовского городского округа.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". Общая сумма вложений энергокомпании в масштабную реконструкцию составляет порядка 115 млн. рублей.