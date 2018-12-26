ФСК ЕЭС инвестирует 1 млрд рублей в реконструкцию крупнейшей в Сибири подстанции

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к модернизации подстанции 1150 кВ "Итатская" в Красноярском крае. Это повысит надежность работы крупнейшего центра питания, участвующего в выдаче мощности четырех электростанций Сибири: Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, Назаровской и Березовской ГРЭС.

В ходе реконструкции планируется полностью заменить воздушные выключатели на открытых распределительных устройствах 500 и 1150 кВ. Эти устройства являются важнейшим коммутационным оборудованием подстанций, предназначенным для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.

Работы будут выполняться поэтапно в течение трех лет. В 2018 году началась замена двух воздушных выключателей 1150 кВ на элегазовые. В 2019 году на "Итатской" начнется реконструкция открытого распределительного устройства 500 кВ, во время которой будут установлены 22 элегазовых выключателя российского производства. Такие устройства более компактны, надежны и просты в обслуживании, чем воздушные выключатели, имеют длительный межремонтный период и срок эксплуатации не менее 30 лет.

Замена оборудования позволит вывести из эксплуатации компрессорные установки подстанции и повысить энергоэффективность ее работы, сократить трудозатраты персонала и расход материальных ресурсов на обслуживание и ремонт оборудования.

Подстанция 1150 кВ "Итатская" установленной трансформаторной мощностью 1002 МВА введена в эксплуатацию в 1982 году. Подстанция обеспечивает выдачу мощности ГЭС и ГРЭС в энергосистемы Алтайского края, Томской и Кемеровской областей.