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Модернизация

ФСК ЕЭС установила новую изоляцию на ЛЭП, питающей Новолипецкий металлургический комбинат

ФСК ЕЭС установила новую изоляцию на ЛЭП, питающей Новолипецкий металлургический комбинат

26 декабря 2018, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Более 2,6 тыс. изоляторов из закаленного стекла смонтировано на линии электропередачи 220 кВ "Липецкая – Северная (II цепь)". ЛЭП обеспечивает передачу мощности от крупнейшего объекта Липецкой энергосистемы – подстанции ФСК ЕЭС 500 кВ "Липецкая" на главный питающий энергообъект Новолипецкого металлургического комбината.

Новые изоляторы выполнены из специального закаленного стекла. Они имеют высокую изолирующую способность, механическую прочность, химическую и термическую устойчивость.

В отличие от фарфорового изолятора, возникший дефект его стеклянного аналога можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это помогает повысить оперативность ремонтных мероприятий и минимизировать риск аварийных отключений линии.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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