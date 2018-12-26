ФСК ЕЭС установила новую изоляцию на ЛЭП, питающей Новолипецкий металлургический комбинат

Более 2,6 тыс. изоляторов из закаленного стекла смонтировано на линии электропередачи 220 кВ "Липецкая – Северная (II цепь)". ЛЭП обеспечивает передачу мощности от крупнейшего объекта Липецкой энергосистемы – подстанции ФСК ЕЭС 500 кВ "Липецкая" на главный питающий энергообъект Новолипецкого металлургического комбината.

Новые изоляторы выполнены из специального закаленного стекла. Они имеют высокую изолирующую способность, механическую прочность, химическую и термическую устойчивость.

В отличие от фарфорового изолятора, возникший дефект его стеклянного аналога можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это помогает повысить оперативность ремонтных мероприятий и минимизировать риск аварийных отключений линии.