Филиал "Ивэнерго" дарит ивановцам новогоднее настроение

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" принял участие в новогоднем украшении города Иваново.

Светодиодные праздничные композиции от энергетиков по согласованию с Администрацией города в рамках конкурса "Новогоднее настроение" установлены в знаковых для жителей местах.

В Арт-сквере на улице 10 Августа расположились разноцветные новогодние шары, которые находятся под пристальной "охраной" знаменитой ивановской таксы - любимицы горожан. Такие же шары украшают территорию сквера у кинотеатра "Современник" рядом с авангардной елкой.

Вход в "Новогодний городок" на площади Пушкина энергетики оформили двумя световыми арками со снежинкой. Олень, везущий сани с подарками, светит своими огнями у здания филиала "Ивэнерго" на улице Крутицкой.

Яркая композиция в виде пары лошадей, запряженных в сказочную карету, радует ивановцев и гостей города в сквере у памятника Якову Гарелину на углу площади Революции. Место выбрано не случайно. Напомним, что Яков Петрович Гарелин – фабрикант, меценат, краевед и общественный деятель, с 1877 по 1886 год занимавший должность городского головы. Именно в период его правления, проведена огромная работа по благоустройству города, и начато крупное строительство.

Жители уже оценили новогодние инсталляции. Ивановцы с удовольствием делают на их фоне сэлфи, и делятся своими фотографиями и впечатлениями на страницах социальных сетей: "Это просто чудесно! Очень хотелось бы побольше таких объектов", "Настоящая ожившая сказка", "Вот это - ДА!!! А ночью просто блеск, в прямом смысле", "Очень красиво смотрится в тёмное время суток!!!"

И чтобы долгожданные зимние праздники не омрачились бедой, специалисты Ивэнерго напоминают, что шутки с электричеством очень опасны, и просят жителей и гостей города и области соблюдать элементарные правила электробезопасности вблизи любых светящихся конструкций и елок, украшенных гирляндами.

Не зажигайте бенгальские свечи, пиротехнику и другие огнеопасные предметы рядом с любым источником электричества. Не оставайтесь равнодушными! При обнаружении повреждений: обрыва и искрения проводов незамедлительно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра энергетиков - 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный.