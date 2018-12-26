Главы ФСК ЕЭС и грузинской ГГЭ обсудили работу сетевой инфраструктуры, ориентированной на трансграничные перетоки

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова и главы компании "Грузинская государственная электросистема" (ГГЭ) Давида Твалабеишвили. Обсуждалось развитие магистральной электросетевой инфраструктуры, связывающей Россию и Грузию, а также участие организаций в международных проектах.

Главы компаний рассмотрели вопросы, связанные с работой основного транзита между странами – линии 500 кВ "Центральная – Ингури ГЭС" (Кавкасиони), включая планы ее модернизации для повышения надежности. Всего Россию и Грузию связывают магистральные ЛЭП 110-500 кВ, совместно эксплуатируемые ФСК ЕЭС и ГГЭ. Максимально допустимый переток в сечении составляет 600 МВт.

Обсуждалось также участие компаний в работе над международными проектами замыкания Закавказского электрического кольца, увеличения объемов передаваемой мощности в энергосистемы Азербайджана и Грузии, создания трансграничных энергетических коридоров.