Качество контрольных кабелей имеет критическое значение

Компания AEI Cables подчёркивает важность высокого качества контрольных кабелей для систем контроля содержания дыма и управления дымовыми потоками в современных зданиях.

Контрольные кабели категории 3, сертифицированные на соответствие требованиям стандарта BS8519, обеспечивают поступление информации в эти системы и направление обратной информации на панель управления. В результате службы пожаротушения и спасательные команды обладают всей необходимой информацией о месте возникновения пожара, что позволяет им принимать решение по организации безопасной эвакуации людей, если это требуется. Устройство контроля задымления и управления дымовыми потоками приводится в действие с пульта управления и запускает процессы удаления дыма только из зоны возгорания.

Компания AEI Cables недавно предложила на рынок серию продуктов под названием Total Fire Solution для особо важных областей применения, в которых эвакуация людей и оборудования имеет критическое значение. В эту серию входит уникальный контрольный кабель Firetec Impact категории 3, сохраняющий свои функции в течение 120 минут в случае пожара. Это единственный кабель такого типа, получивший полное одобрение от независимой третьей стороны – комитета LPCB (Loss Prevention Certification Board). Области применения контрольного кабеля типа Firetec Impact Power категории 3 включают места большого скопления людей (жилые и промышленные здания, деловые и торговые центры, аэропорты и больницы). Во всех этих местах кабели обеспечивают бесперебойную работу во время пожара систем аварийной сигнализации, пожарных спринклерных систем, систем мониторинга и безопасности здания.

В современных зданиях со сложными инженерно- техническими коммуникациями исключительно большое значение приобретают панели информационной индикации, которые в ситуации реального пожара зависят от бесперебойного энергопитания. Качество таких кабельных систем должно быть высочайшего уровня для гарантии их надёжного функционирования. Новое поколение пожаробезопасных кабелей компании AEI Cables обеспечивает возможность работы всех критически важных систем в случае возникновения пожара в течение периода от 30 до 120 минут.

Кабели типа Firetec уже успешно установлены в научно-исследовательском центре института Фрэнсиса Крика в Лондоне (Francis Crick Institute), в Больнице королевы Елизаветы (Queen Elizabeth Hospital) в Бирмингеме, в жилом комплексе White City в Лондоне и в торговом комплексе Meadowhall в Шеффилде. Компания AEI Cables обслуживает ведущие рынки Великобритании и многих стран мира, включая строительный, промышленный, оборонный, железнодорожный секторы, горнорудную отрасль, производство и эксплуатацию средств пожарной защиты.



