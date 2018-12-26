Курская АЭС на 50% снизит мощность энергоблока №1

1 января 2019 года в рамках подготовки к плановому текущему ремонту первого энергоблока один из двух турбогенераторов будет отключен от сети. Соответственно, мощность энергоблока № 1 будет снижена на 50%. Текущий ремонт энергоблока № 1 будет проведен в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реакторной установки.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3, 2, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

С 25 декабря на ТГ-6 энергоблока № 3 Курской АЭС по разрешенной заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемой Центра и концерном "Росэнергоатом", выполняется виброналадка. Турбогенератор отключен от сети, мощность энергоблока № 3 снижена на 50%. Отключение турбогенератора выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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