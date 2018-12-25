Лабинские электросети выполнили 550 договоров на техприсоединение

С начала 2018 года филиал ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (группа компаний "Россети") исполнил 559 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, общей мощностью 8 МВт. Из них 472 договора – это льготная категория заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт.

Среди новых присоединенных потребителей и потребителей, увеличивающих существующую мощность объекты здравоохранения в станицах Вознесенская и Владимирская Лабинского района, объекты сельскохозяйственного назначения. Объекты лесного хозяйства, малого предпринимательства, более 500 абонентов быта. Кроме того в рамках муниципальных программ благоустройства населенных пунктов Краснодарского края Лабинский филиал осуществил техприсоединение уличного освещения в населенных пунктах Губского сельского поселения Мостовского района: станицах Баракаевская и Хамкетинская.

– Повышение качества оказываемых услуг потребителям электрической энергии – приоритетное направление в деятельности Лабинского филиала, – отмечает помощник директора по технологическому присоединению Лабинских электрических сетей Дмитрий Журавлев. – Работа ведется не только в сфере передачи электроэнергии и присоединения к электрическим сетям, но и в области организации работы с клиентами. Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к электросетям, энергетики вносят весомый вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

Для взаимодействия с клиентами в Лабинском филиале Кубаньэнерго действуют центр и пункты обслуживания потребителей, которые работают по принципу "единого окна". Здесь можно подать заявку на технологическое присоединение, на оказание услуг по организации учета электрической энергии, оказание дополнительных услуг.

Подать заявку на технологическое присоединение жители могут также по почте (в двух экземплярах с описью вложения) или в электронном виде через Личный кабинет клиента на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго".