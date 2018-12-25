 
Подписаться на новости
Модернизация

Лабинские электросети выполнили 550 договоров на техприсоединение

Лабинские электросети выполнили 550 договоров на техприсоединение

26 декабря 2018, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

209 просмотров

С начала 2018 года филиал ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (группа компаний "Россети") исполнил 559 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, общей мощностью 8 МВт. Из них 472 договора – это льготная категория заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт.

Среди новых присоединенных потребителей и потребителей, увеличивающих существующую мощность объекты здравоохранения в станицах Вознесенская и Владимирская Лабинского района, объекты сельскохозяйственного назначения. Объекты лесного хозяйства,  малого предпринимательства, более 500 абонентов быта. Кроме того в рамках муниципальных программ благоустройства населенных пунктов Краснодарского края Лабинский филиал осуществил техприсоединение уличного освещения в населенных пунктах Губского сельского поселения Мостовского района: станицах Баракаевская и Хамкетинская.

– Повышение качества оказываемых услуг потребителям электрической энергии – приоритетное направление в деятельности Лабинского филиала, – отмечает помощник директора по технологическому присоединению Лабинских электрических сетей Дмитрий Журавлев. – Работа ведется не только в сфере передачи электроэнергии и присоединения к электрическим сетям, но и в области организации работы с клиентами. Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к электросетям, энергетики вносят весомый вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. 

Для взаимодействия с клиентами в Лабинском филиале Кубаньэнерго действуют центр и пункты обслуживания потребителей, которые работают по принципу "единого окна". Здесь можно подать заявку на технологическое присоединение, на оказание услуг по организации учета электрической энергии, оказание дополнительных услуг.

Подать заявку на технологическое присоединение жители могут также по почте (в двух экземплярах с описью вложения) или в электронном виде через Личный кабинет клиента на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго".

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В центре Перми появилась новая зарядная станция для электрокаров
Филиал
На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №6

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно