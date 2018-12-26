"Магаданэнерго" завершило реконструкцию подстанций "Оротукан" и "Центральная"

"Магаданэнерго" завершает работы по подключению к энергосистеме Магаданской области линии электропередачи 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная". Полностью завершены работы по реконструкции подстанций "Оротукан" и "Центральная", на заключительном этапе находится реконструкция подстанции "Палатка".

Линия электропередачи "Оротукан-Палатка-Центральная", строительство которой ведет АО "ДВЭУК", предназначена для обеспечения выдачи мощности строящейся Усть- Среднеканской ГЭС в район г. Магадана и повышения надежности энергоснабжения региона. Для подключения линии к энергосистеме необходима реконструкция подстанций, этими работами занимается РусГидро.

На подстанциях "Оротукан" и "Центральная" полностью завершены все строительно- монтажные и пуско-наладочные работы. Здесь установлены современные элегазовые выключатели, устройства компенсации реактивной мощности и другое электротехническое оборудования, которые необходимы для снижения потерь при передаче электроэнергии и повышения надежности электроснабжения.

На подстанции "Палатка" завершены строительно-монтажные работы: возведен корпус ЗРУ под современное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, необходимое для приема и распределения электрической энергии, здания для распределительного устройства 6 кВ и оборудования релейной защиты. Также выполнены строительно-монтажные работы по устройству источника реактивной мощности, релейного щита управления, опор и порталов. Завершен монтаж высокотехнологичного оборудования КРУЭ. В настоящее время ведутся пуско- наладочные работы, проводятся высоковольтные испытания.

"Энергетика и промышленность России"