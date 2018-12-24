На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №6

На Саратовской ГЭС завершена модернизация уже десятого по счету гидроагрегата. Машина со станционным №6 получила новую гидротурбину, успешно прошла 72-часовые испытания и готова к вводу в эксплуатацию.

На Саратовской ГЭС в общей сложности установлено 24 гидроагрегата, из которых два горизонтальных и 22 вертикальных. К настоящему времени завершена модернизация горизонтальных гидроагрегатов и восьми вертикальных, еще три находятся в процессе модернизации. В результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась с 1360 до 1403 МВт, а после завершения замены всех гидротурбин возрастет до 1505 МВт.

Новые турбины - более эффективные и мощные, отвечают всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности. Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо четырех. Кроме того, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел. Благодаря такому техническому решению давление масла на уплотнения лопастей почти в двадцать раз меньше, чем это было в старой конструкции, что практически исключает риск попадания турбинного масла в воду.

В ПАО "РусГидро" утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.