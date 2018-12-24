ООО "Башкирэнерго" провело капитальный ремонт зданий и сооружений энергообъектов по всей республике

В 2018 году одиннадцать производственных подразделений ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") выполнили капитальный ремонт зданий и сооружений энергообъектов – ремонтно-производственных баз, подстанций 35-110 кВ, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - на 91 млн. 626 тыс. рублей.

Выполнен комплексный ремонт 281 здания, включающий в себя улучшение санитарно-бытовых условий персонала, утепление зданий, ремонт кровель, ремонт электроосветительной сети, ремонт кондиционирования и вентиляции. Отремонтирован 61 м наружных сетей инженерно-технического обеспечения. Произведен ремонт 49 сооружений (маслоприемников, маслосборников и др.) на ПС 35-110 кВ. Для исключения несанкционированного доступа на территорию энергообъектов выполнен ремонт 264 м ограждений территорий подстанций.

При выполнении капитального ремонта большое внимание уделялось повышению пожарной безопасности зданий и их конструктивных элементов. Так, в 2018 году были проведены работы по замене обычных дверей на противопожарные. На путях эвакуации персонала были устранены все препятствия, а также заменены горючие отделочные материалы на негорючие. Были выделены средства и на устройство противопожарных перегородок. Произведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций кровель, косоуров лестничных маршей, металлических ферм.

В Сибайских электрических сетях выполнен ремонт эвакуационной лестницы со второго этажа административного корпуса, где находится помещение оперативно-диспетчерского отдела.

