Обзор Круглого стола "СИГРЭ В2 – Воздушные линии электропередачи. Текущие задачи, решения будущего"

6 декабря 2018 года в рамках мероприятий Международного форума "Электрические сети" состоялось очередное ежегодное заседание Подкомитета (Национального Исследовательского Комитета) В2 РНК СИГРЭ "Воздушные линии" и проведен организованный им "Круглый стол" с участием представителей МЭС Центра ПАО "ФСК ЕЭС" и компаний производителей оборудования высоковольтных воздушных линий.

Обзор мероприятия доступен по ссылке.

Презентации участников круглого стола доступны по ссылке.