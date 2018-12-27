Обзор Круглого стола "СИГРЭ В2 – Воздушные линии электропередачи. Текущие задачи, решения будущего"

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Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
26 декабря 2018, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
6 декабря 2018 года в рамках мероприятий Международного форума "Электрические сети" состоялось очередное ежегодное заседание Подкомитета (Национального Исследовательского Комитета) В2 РНК СИГРЭ "Воздушные линии" и проведен организованный им "Круглый стол" с участием представителей МЭС Центра ПАО "ФСК ЕЭС" и компаний производителей оборудования высоковольтных воздушных линий.
Обзор мероприятия доступен по ссылке.
Презентации участников круглого стола доступны по ссылке.