Правительство Воронежской области и МРСК Центра укрепляют сотрудничество в сфере развития и модернизации электросетевого комплекса региона

25 декабря в Воронеже прошла рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и генерального директора ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игоря Маковского. Глава региона и руководитель компании обсудили актуальные вопросы функционирования электросетевого комплекса региона.

В частности, речь шла о перспективах масштабного внедрения в него цифровых технологий, а также консолидации всех объектов сетевого хозяйства области под единым управлением. По итогам встречи Александр Гусев и Игорь Маковский подписали соглашение о взаимодействии правительства Воронежской области и ПАО "МРСК Центра" в сфере развития электросетевого комплекса. Документ направлен на формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата и определяет порядок взаимодействия сторон в части создания условий для модернизации объектов электросетевой инфраструктуры с применением технологий цифровизации, основанный на долгосрочном тарифном регулировании.

Комментируя подписанное соглашение, Александр Гусев отметил, что благодаря его реализации инвестиции в электросетевой комплекс региона вырастут почти вдвое. "Это позволит нам, в частности, решить проблему энергодефицита ряда территорий, сделав их привлекательными для инвесторов. А также заложить базис для создания единых центров ответственности в системе управления сетевым хозяйством", - сказал губернатор Воронежской области.

Игорь Маковский, в свою очередь, указал на то, что реализация соглашения позволит МРСК Центра обеспечить достаточный объем финансирования инвестиционной программы филиала "Воронежэнерго" на долгосрочную перспективу. "Воронежская область – крупнейший регион Черноземья. Вкладывая средства в модернизацию его электросетевой инфраструктуры, мы не только обеспечиваем надежное и качественное электроснабжение потребителей, но и обеспечиваем условия для обеспечения его экономического роста и социальной стабильности", – подчеркнул глава МРСК Центра.