Расширение использования передовой цифровой технологии ЦСПА позволяет повысить надежность работы Объединенной энергосистемы Сибири

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири) подключил к централизованной системе противоаварийной автоматики (ЦСПА) автоматику дозировки воздействий (АДВ) подстанций 500 кВ Восход и Камала-1.

По итогам комплекса мероприятий, реализованного специалистами ОДУ Сибири, к настоящему времени под управлением ЦСПА сибирской энергосистемы функционирует шесть комплексов противоаварийной автоматики (ПА), расположенных на подстанции (ПС) 500 кВ Восход, ПС 1150 кВ Алтай, ПС 1150 кВ Итатская, Саяно-Шушенской ГЭС, ПС 500 кВ Камала-1 и Богучанской ГЭС. Благодаря увеличению количества "низовых" комплексов в составе ЦСПА ОЭС Сибири значительно повысились эффективность и надежность управления электроэнергетическими режимами энергообъединения за счет минимизации необходимого объема управляющих воздействий в случае аварийных отключений.

Централизованные системы противоаварийной автоматики позволяют сохранить устойчивость энергосистемы при возникновении в ней аварийных ситуаций. Этот программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет и изменение уставок (параметров настройки) установленных на объектах электроэнергетики устройств противоаварийной автоматики в соответствии с текущим электроэнергетическим режимом работы энергосистемы.

Каждая ЦСПА имеет двухуровневую структуру: программно-аппаратные комплексы верхнего уровня устанавливаются в диспетчерских центрах ОДУ, а "низовые" устройства – на объектах диспетчеризации.

В ходе выполнения мероприятий, направленных на совершенствование ЦСПА ОЭС Сибири, добавлен выбор управляющих воздействий для послеаварийных режимов при отключении ЛЭП 500 кВ, оказывающих влияние на допустимые перетоки активной мощности в следующих контролируемых сечениях ОЭС Сибири: "Сокол", "Экибастуз – Урал", "Енисей – Красноярская ГЭС", "Камала – Красноярская", "Тайшет, Ангара – Запад".

Благодаря включению АДВ подстанции 500 кВ Восход в состав ЦСПА ОЭС Сибири в случае возникновения аварии в энергосистеме объем управляющих воздействий на отключение генерации сокращается на величину до 400 МВт (по сравнению с конфигурацией, когда АДВ на энергообъекте работает в автономном режиме и не связана с ЦСПА).

Включение АДВ подстанции 500 кВ Камала-1 в состав ЦСПА ОЭС Сибири в случае возникновения аварийной ситуации позволяет сократить объем управляющих воздействий на отключение генерации на величину до 300 МВт, на отключение нагрузки потребления – до 850 МВт.

Совершенствование ЦСПА, как неотъемлемого элемента современной модели управления энергосистемами, является для Системного оператора одной из ключевых задач и еще одним шагом в направлении развития цифровых технологий в электроэнергетике.