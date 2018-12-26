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Инвестиции (проекты)

Регулятор энергорынка РФ ждет первый отбор проектов модернизации ТЭС в фев-мар 19г

Регулятор энергорынка РФ ждет первый отбор проектов модернизации ТЭС в фев-мар 19г

26 декабря 2018, 10:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, КОНКУРС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Регулятор российского энергорынка ждет старта первого аукциона на выбор проектов модернизации электростанций в феврале-марте и высокой активности инвесторов, сказал глава ассоциации Совет рынка Максим Быстров.

"Мы оцениваем, что где-то февраль-март (пройдут конкурс). Документ, скорее всего, выйдет после Нового года сразу", - сказал он журналистам во вторник.

Российские власти более года обсуждают новый механизм инвестиций в электроэнергетике - программу модернизации электростанций. Планировалось, что он заработает к концу текущего года и придет на смену текущему договору поставки мощности (ДПМ), гарантирующему повышенную оплату рынком вложений в строительство в течение 10 лет.

Первый конкурс планировалось провести до ноября текущего года, затем до декабря, но процесс согласования документов и выхода постановления правительства затянулся.

Власти решили провести первые конкурсы на модернизацию на три года вперед с поставкой в 2022-2024 годах, в эти сроки планируется обновить 11 гигаватт мощности. Всего предлагается через конкурсы до 2035 года распределить до 1,5 триллиона рублей, освобождающихся с окончанием первых ДПМ, и на них модернизировать 39 гигаватт. После дискуссий власти согласились определить доходность вложений в 14 процентов на первые проекты .

"Активность будет (на конкурсе)", - считает Быстров, оценив возможное превышение квоты в 11 гигаватт как минимум "на десятки процентов".

Для модернизации инвестор должен гарантировать локализацию оборудования до 100 процентов.

Быстров сказал, что владелец машиностроительного концерна Силовые машин Алексей Мордашов, заявивший о намерении создать российскую газовую турбину большой мощности, попросил гарантировать заказ на 1,4 гигаватта в рамках программы модернизации.

Это оценки минимального заказа для старта российского производства, которые дали Минпромторг и Силмаш, сказал в интервью Коммерсанту министр энергетики РФ Александр Новак, сообщив, что производители турбин ведут переговоры с генерирующими компаниями.

По его словам, если генерирующие компании не смогут гарантировать спрос на российскую газовую турбину, власти планируют для обеспечения заказа проводить конкурсы на строительство новой генерации в регионах с локальным дефицитом, не назвав их.

Быстров сказал, что такие территории будут определены отдельно в случае необходимости.

Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности. Единственный пока производитель - совместное предприятие немецкого Siemens и Силовых машин - выпускает турбины с локализацией 61 процент.

На разработку полностью российской газовой турбины сейчас претендует Силмаш Мордашова, обсуждая с Siemens, будет ли он делать это самостоятельно или в партнёрстве.

Локализовать турбины большой мощности в РФ хочет энергохолдинг ИнтерРАО в партнёрстве с американским конгломератом General Electric. Разработку российской газовой турбины мощностью 110 мегаватт, опытный образец которой развалился при испытаниях, также продолжают Ростех, Роснано и ИнтерРАО. (Анастасия Лырчикова. Редактор Максим Родионов)

Financial One

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