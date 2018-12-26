Ростехнадзор поддержал стратегию цифровой трансформации электроэнергетики

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский принял участие в совещании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, посвящённом вопросам создания сетевой инфраструктуры с высокой степенью автоматизации производственных процессов на базе новейших цифровых технологий.

Глава ведомства Алексей Алёшин, открывая совещание, отметил высокую значимость вопросов энергетической безопасности для государства и для граждан России, поблагодарив руководство и персонал энергокомпаний за обеспечение высокого уровня надёжности электросетевой инфраструктуры во время событий национального масштаба - выборов Президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу.

Алексей Алёшин наградил Благодарностью – ведомственной наградой Ростехнадзора генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского.

В ходе совещания глава Ростехнадзора отметил, что энергетическая безопасность в настоящее время является наивысшим приоритетом, и внедрение цифровых решений в электроэнергетику позволит существенно повысить её уровень.