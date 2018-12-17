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Модернизация

Саратовские неплательщики задолжали ПАО "МРСК Волги" более 60 млн рублей

Саратовские неплательщики задолжали ПАО МРСК Волги более 60 млн рублей

26 декабря 2018, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, ДОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Для выполнения предприятиями сферы электроэнергетики своей основной функции - бесперебойного обеспечения своих потребителей электроэнергией - необходимо добросовестное исполнение своих обязательств всеми участниками процесса. Однако не все контрагенты ПАО "МРСК Волги" своевременно оплачивают услуги по передаче электроэнергии.

Более 50 млн рублей составляет задолженность ООО "РТ-ЭТ" перед ПАО "МРСК Волги". На протяжении 2 лет компания упорно игнорирует исполнение своих договорных обязательств в части оплаты услуг по передаче электроэнергии. Накапливая долг с октября 2017 года, "РТ-ЭТ" к концу 2018 года стала одним из крупнейших должников "МРСК Волги" с репутацией неплательщика.

Подобной тактики придерживается еще один контрагент ПАО "МРСК Волги" – ООО "ЭнергоСервис Поволжье". Долги за этой компанией числятся с декабря 2017 года. При этом неплательщик периодически сокращает размеры свое задолженности, однако по состоянию на конец ноября ее размер составляет почти 6,9 млн рублей.

Среди должников "МРСК Волги" - также ООО "ЭСК "Независимость" и ООО "АльянсАктив", чьи неплатежи составляют 125 тыс. рублей и 2,5 млн рублей соответственно.

ПАО "МРСК Волги" последовательно продолжает работу по взысканию с неплательщиков дебиторской задолженности, используя все предусмотренные действующим законодательством возможности. Компаниям-должникам рано или поздно придется оплатить все услуги по передачи электроэнергии с учетом неустойки. При этом "МРСК Волги" остается открытой для диалога в части выработки механизмов погашения долгов с учетом текущей макроэкономической ситуации.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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