Совет директоров компании "Россети" утвердил концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса до 2030 года

21 декабря 2018 года в рамках очного заседания Совета директоров "Россетей" под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака была утверждена концепция "Цифровой трансформации 2030", которую представил генеральный директор компании Павел Ливинский.

Концепция предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения цифровых технологий.

Выступая с докладом, Павел Ливинский подчеркнул высокую значимость выхода компании на новый уровень технологической эффективности, которая впоследствии станет ключевым фактором повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, будет способствовать развитию новых сервисов.

"Все мероприятия по реализации программы цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры будут реализовываться в рамках существующих тарифно-балансовых решений, то есть исходя из возможностей инвестиционных программ дочерних обществ, что, подчеркиваю, не будет влиять на тариф для конечного потребителя. Мы рассчитываем, что окупаемость программы за счет собственной эффективности, долгосрочные правила регулирования, а также возможность сохранения полученных эффектов в качестве источников для инвестиций позволят компании увеличивать объем дивидендных выплат", – отметил Павел Ливинский.

Как показывает зарубежный опыт, цифровая трансформация электросетей позволяет существенно снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

Цифровая трансформация, помимо этого, предполагает получение экономии в реализации инвестиционных программ, открывает новые возможности для опережающего развития сетевой инфраструктуры при увеличении доходности бизнеса компании. Кроме того, внедрение цифровых решений обеспечит готовность инфраструктуры к новым технологическим вызовам.

В среднем, удастся снизить на 50% показатели SAIDI/SAIFI, в 1,5 раза повысить доступность технологического присоединения, а также на 10% - увеличить сроки службы активов.

Цифровая трансформация, в том числе, бизнес-процессов, позволит прогнозировать значительное улучшение финансовых показателей. В частности, ожидается, что операционные и капитальные затраты снизятся на 30% и 15% соответственно.

Концепция цифровизации будет реализовываться поэтапно, пилотные проекты будут определены в первом квартале 2019 года.