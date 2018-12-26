В Красноярскэнерго оценили работу в 2018 году и рассказали о глобальных планах на будущее

Максим Шитиков, директор филиала МРСК Сибири - Красноярскэнерго, встретился с журналистом "МК" в законный выходной, в воскресенье. Обычной трудовой недели, наверное, не хватает, чтобы провести все мероприятия и деловые встречи. Что не удивительно: энергетики, как и весь город, готовятся к масштабному событию – проведению Универсиады.

К тому же сильные морозы, как обычно, испытывают энергосистему региона на прочность. Поэтому большинство сотрудников крупнейшей в регионе электросетевой компании находится на рабочих местах, чтобы обеспечить энергией дома и здания в городах и пригородах, в сельских и муниципальных районах на территории присутствия компании.

О том, каким выдался уходящий год, а также о планах на будущее, Максим Валерьевич рассказал подробно, что называется, во всех деталях. Самое главное – для читателей "МК".

Год перестройки

- В преддверие Универсиады МРСК Сибири инвестировала 5 миллиардов рублей в энергетическую сферу региона. Эти беспрецедентные вложения оказалась в 16 раз больше, чем во все предыдущие периоды работы компании в крае. Средства позволили сделать качественный прорыв в энергоснабжении всего Красноярска, а не только обеспечения инфраструктуры Универсиады. Вот подсчет. На подключение двух медицинских учреждений, трёх спортивных объектов, всей деревни Универсиады ушло примерно полмиллиарда рублей, остальные средства пошли на переоснащение подстанций, ремонт и перекладку ЛЭП, опор, технические работы по повышению надежности оборудования и всего электросетевого комплекса краевой столицы в целом. Появились два новых уникальных энергообъекта, оснащенных по последнему слову техники. Это самый современный в стране, без преувеличения, Центр управления сетями (ЦУС) региона и "цифровая" подстанция 110 кВ имени энергетика Михаила Сморгунова. Она также первая цифровая и пока единственная в стране в своем классе напряжения. А уникальность ЦУС заключается в таких технических новшествах, как видеостена длиной 10 метров из бесшовных LED-панелей высокого разрешения производства компании "Barco".

Что получили в результате масштабных работ потребители? Во-первых, высокое качество электроснабжения, во-вторых, запас мощности в 300 мегаватт для подключения новых объектов. Город может планировать свое развитие! Ведь до недавнего времени в Красноярске было много нереализованных заявок на техническое присоединение к сетям. Город был фактически "закрыт" для новых потребителей энергии, то есть энергетики еще два года назад являлись сдерживающим фактором для развития Красноярска. Из-за перегрузки в сети часто происходили аварийные отключения. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

Штаб для Универсиады

- Кроме подготовки собственных объектов, мы в рамках работы регионального оперативного штаба энергоснабжения объектов Универсиады возглавили структуру как крупнейшая сетевая организация в крае. В него входят представители всех ресурсоснабжающих предприятий региона. Задача штаба – обеспечить согласованность всех участников действий, а это более 30 компаний отрасли, в процессе электро- и теплоснабжения объектов. Совместно с коллегами из других регионов страны и Сибири провели полномасштабные учения во время подготовки к Универсиаде. Около 900 специалистов отработали сценарии и рабочие ситуации по обеспечению электроснабжения. При этом фактически выполнили трехлетнюю программу по повышению надежности работы оборудования, создали запасы материалов, провели антиаварийные тренировки персонала.

Потребители – главные

- Наши потребители – это главные люди для нас! Люди, которые работают в компании, буквально не спят сутками, чтобы потребители получали свет в каждый дом.[ДВВ1] Ежемесячно проводим встречи на территории присутствия компании с главами районов и населением. В следующем году переформатируем работу с Советом потребителей, планируем проводить заседания по территориям. Готовы слышать потребителей, быть открытыми для диалога и двигаться им навстречу. К слову, в этом году мы подключили к энергоснабжению 5,5 тысяч новых потребителей льготной категории. В 2019 году эта цифра приблизится к 6 тысячам.

В этом году мы приступили к созданию первого за Уралом цифрового района электрических сетей (РЭС). Он появится в Красноярском крае на базе Емельяновского РЭС. Проект рассчитан на три года и предполагает инвестиции в размере 318 миллионов рублей. Это позволит увеличить надёжность электроснабжения потребителей в сельской местности. Также благодаря внедрению АСКУЭ – автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии, мы снизили потери электроэнергии. Для потребителей эти "интеллектуальные" приборы позволяют сделать процесс получения электроэнергии "прозрачным" и понятным. К тому же приборы позволяют очень быстро в режиме онлайн получат нам, как электросетевой организации, данные об инцидентах на сетях и гораздо быстрее их устранять. Это одно из важнейших направлений работы по организации корректного учёта потребления энергоресурсов.

К тому же в Красноярске, как и в крае, есть еще много бесхозяйных объектов, собственники которых не установлены. А в случаях отказа оборудования потребители считают, что это наши объекты. Чтобы полноценно их обсуживать и брать на себя такую повышенную ответственность, мы проводим в районах края работу с местными администрациями, с профильным и краевыми министерствами – промэнерго[ДВВ2] , ЖКХ и тарифной политики. Для "ликвидации" таких "бесхозные" сетей и подстанций они должны быть переданы на баланс муниципалитетов, а затем - нам для эксплуатации и ремонта.

Планы-2019

- Первая цель – достойно, безаварийно провести энергоснабжения города и объектов для спорта в период Зимней Универсиады. На это у нас направлены все силы. Вторая задача – продолжать работу по цифровизации электросетевого комплекса. Опять же для блага потребителей. Также все горожане и гости краевой столицы увидят обновленные объекты электроэнергетики не только технически, но и визуально. В Красноярске завершается монтаж так называемого "светового тоннеля". Это динамическая подсветка и опор ЛЭП, и столбов для городского освещения. Дополнительно мы установили световые конструкции на двух адресных стелах с названием города – "Красноярск" - на въезде в мегаполис. Я смотрел – мне очень понравилось! Надеюсь, горожане оценят наш вклад в историю Красноярска.

"МК"