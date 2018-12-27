В личном кабинете доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №703 "Деградация изоляции под воздействием скоротечных повторяющихся импульсов напряжения"

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В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №703 "Деградация изоляции под воздействием скоротечных повторяющихся импульсов напряжения".

Внедрение силовой электроники в область промышленных приводов имело ряд положительных последствий (к примеру, это гибкое преобразование электроэнергии, в том числе в установках рекуперативного торможения, появление компактных и легких приводов). Однако эксплуатация устройств преобразования энергии сопровождалась, уже в конце восьмидесятых прошлого века, снижением надежности ряда узлов (статоры низковольтных двигателей со всыпными обмотками продемонстрировали наиболее впечатляющее падение этого показателя). В перспективе эта проблема встанет во весь рост ввиду повсеместного использования преобразователей энергии в интеллектуальных сетях.

В настоящей брошюре описываются (для ряда типов оборудования) причины ускоренного старения изоляционных систем, подверженных воздействию повторяющихся бросков напряжения, вызываемых силовыми электронными преобразователями. Также здесь рассмотрены решения, представленные Международной электротехнической комиссией, для индукционных двигателей, которые могут быть образцом для других типов электрооборудования. Далее изучен вопрос использования нанодиэлектриков в качестве инструмента для решения вышеуказанных проблем.

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