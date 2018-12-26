В реконструкции Славянской ТЭС будет участвовать китайская компания

Китайская компания Dongfang Electric International Corporation проведет реконструкцию Славянской ТЭС за $684,30 млн. Таким образом, блок №6б планируют ввести в эксплуатацию в июле 2022 года, а блок №6а годом позже.

Сообщается, что в борьбе за тендер единственным конкурентом китайской компании была другая китайская компания Powerchina Henan Engineering Co., Ltd. По итогам активных торгов цена сделки с победителем Dongfang Electric International Corporation оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Также стоит отметить, что на реконструированных блоках будет использоваться газовая марка угля.

"Энергетика и промышленность России"