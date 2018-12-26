В реконструкции Славянской ТЭС будет участвовать китайская компания

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26 декабря 2018, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЛАВЯНСКАЯ ТЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Китайская компания Dongfang Electric International Corporation проведет реконструкцию Славянской ТЭС за $684,30 млн. Таким образом, блок №6б планируют ввести в эксплуатацию в июле 2022 года, а блок №6а годом позже.
Сообщается, что в борьбе за тендер единственным конкурентом китайской компании была другая китайская компания Powerchina Henan Engineering Co., Ltd. По итогам активных торгов цена сделки с победителем Dongfang Electric International Corporation оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки.
Также стоит отметить, что на реконструированных блоках будет использоваться газовая марка угля.
"Энергетика и промышленность России"