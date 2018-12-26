 
Подписаться на новости
Модернизация

В центре Перми появилась новая зарядная станция для электрокаров

В центре Перми появилась новая зарядная станция для электрокаров

26 декабря 2018, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

178 просмотров

В Перми на улице Ленина состоялся пуск новой электрической зарядной станции. Электрозарядная станция смонтирована филиалом "МРСК Урала" - "Пермэнерго" на парковке рядом со зданием "Пермского Академического Театра-Театра".

Электрозарядная станция "ФОРА-АС" отечественного производства представляет собой стационарное зарядное устройство с вандалозащищeнным коррозионностойким корпусом из стали, предназначенное для зарядки электромобилей в режиме Mode 3 в соответствии с международными протоколами обмена. Станция соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности и подходит для всех марок электрокаров. Время подзарядки занимает до четырех часов, в зависимости от технических характеристик машины и типа кабеля.

Как отмечает начальник управления технологического развития и энергоэффективности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" Виталий Черемных, в ближайшее время зарядную станцию для электромобилей планируется ввести в эксплуатацию в городе Кунгуре. Она станет первой в Пермском крае станцией быстрой зарядки. Зарядить электрокар на ней можно будет за 30-40 минут.

Напомним, что в прошлом году энергетики "Пермэнерго" установили в Пермском крае два электрозарядные станции. Одна была смонтирована на территории АЗС "ЛУКОЙЛ" рядом с новым терминалом международного аэропорта "Большое Савино". Вторая - на участке трассы М 7 "Пермь-Казань" в районе города Очер.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Филиал
На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №6
Курская АЭС на 50% снизит мощность энергоблока №1
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно