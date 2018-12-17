Воронежская область стала пилотным проектом в рамках цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра

Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" — управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский в рамках рабочей поездки проверил функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений филиала "Воронежэнерго".

В ходе визита глава МРСК Центра осмотрел самую крупную в Воронеже подстанцию 110 кВ "Центральная", которая обеспечивает энергоснабжение административных зданий, промышленных объектов и многоэтажных жилых комплексов Центрального района города. Во время реконструкции этого центра питания в 2010 году впервые в практике МРСК Центра был реализован проект с применением ячеек КРУЭ с кабельными линиями 110 кВ. Помещения кабельных силовых линий и камеры силовых трансформаторов подстанции "Центральная" оборудованы системой автоматического аэрозольного пожаротушения. Управление энергообъектом осуществляется дистанционно, без присутствия на нем персонала. Модернизация подстанции позволила значительно повысить надежность, качество электроснабжения областного центра и создать резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей.

Далее Игорь Маковский посетил Центр управления сетями (ЦУС) Воронежэнерго, где ознакомился со схемой энергоснабжения области, а также заслушал доклады диспетчеров о функционировании электросетевого комплекса региона. Главе МРСК Центра был представлен проект Единого центра управления сетями (ЕЦУС) Воронежэнерго, который позволил значительно повысить эффективность работы оперативного персонала.

Кроме того, глава компании проинспектировал Воронежский и Нижнедевицкий районы электрических сетей (РЭС). Он проверил условия труда энергетиков, оснащённость спецтехникой, оборудованием и материалами. В завершении поездки генеральный директор МРСК Центра провел рабочее совещание с руководящим составом Воронежэнерго, в ходе которого обсудил результаты работы филиала в текущем году, а также обозначил перспективные направления на ближайший период - повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей с помощью реализации программ комплексной автоматизации и цифровизации электросетевого комплекса Воронежской области.

"Мы приступили к реализации поручения Президента РФ, в рамках которого должны опережающими темпами провести "цифровую трансформацию" электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья до 2030 года. На сегодняшний день утверждена "дорожная карта", в соответствии с которой, 6 регионов оперативной ответственности, в том числе Воронежская область, выбраны для реализации пилотных проектов по "цифровизации" в течение 3 лет. К 2022 году энергетики должны завершить основные работы, включающие создание современных высокотехнологичных ЕЦУС и внедрение единого автоматизированного комплекса оперативно-технологического управления. Также нами будут проведены масштабные работы в распределительной сети 10 - 0.4 кВ. Реализация мероприятий с применением системы распределенной автоматизации сетей позволит повысить наблюдаемость, существенно снизить время устранения технологических нарушений и, как следствие , повысить надежность энергоснабжения потребителей – именно для них мы в первую очередь и работаем" - отметил в своем выступлении Игорь Маковский.