Возобновляемая энергетика Великобритании бьет рекорды благодаря новым ветропаркам

В третьем квартале текущего года почти треть электрогенерации в стране пришлась на ВИЭ

В период с июля по сентябрь доля возобновляемых источников в энергобалансе Великобритании достигла 33,1%. Об этом сообщает The Guardian. Год назад показатель за аналогичный период составлял 30%.

Во многом такой результат был обеспечен запуском новых морских ветропарков. Рекорды были побиты трижды: сначала — во время циклона, известного как “Зверь с востока” (февраль-март), а затем — во время ноябрьского шторма “Диана” и 18 декабря, когда мощность ветрогенерации достигла 15 ГВт.

Как ожидается, такая тенденция сохранится и в следующем году, когда завершится строительство новых прибрежных ветропарков. Экспертиза некоторых из недавно построенных станций показывает, что они вырабатывают больше энергии, чем ожидалось.

Согласно официальной статистике, газ и уголь снова сдали позиции: их доля в национальном энергобалансе — чуть более 41,1%. Как заявляют экологи, эти результаты в очередной раз демонстрируют, что правительство должно прекратить поддержку атомной энергетики и фрекинга, полностью сосредоточившись на экологически безопасных возобновляемых источниках.

"Технологии солнечной и ветряной генерации стремительно развиваются, побивая новые рекорды с точки зрения снижения стоимости и повышения производительности, несмотря на контрпродуктивные попытки вмешательства со стороны государства", — заявляет Даг Пар, директор по вопросам политики "Гринпис" в Великобритании.

Низкоуглеродные источники энергии, включая атомную генерацию, представленную восемью АЭС, обеспечивают 56% электроснабжения страны. Рубеж 50% был достигнут два года назад.

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ТАСС