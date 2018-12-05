"Архэнерго" завершило первый этап реконструкции узловой для энергосистемы региона подстанции 110 кВ

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (входит в группу компаний "Россети") завершили работы в рамках реализации первого этапа крупного инвестпроекта "Реконструкция ПС №7", рассчитанного на 2018-2019 гг. На подстанции установлен новый силовой трансформатор мощностью 40 МВА (взамен прежнего мощностью 25 МВА), реконструирован шинный мост 6 кВ, в закрытом распределительном устройстве 6 кВ заменены ячейки, выработавшие свой ресурс, а также установлена одна дополнительная. В 2019 году планируется замена второго трансформатора.

Проведенная реконструкция позволит значительно увеличить мощности подстанции и открыть центр питания для присоединения новых потребителей. Замена устаревшего оборудования на более современное способствует повышению надежности электроснабжения потребителей, позволит обеспечить более устойчивое питание территории, где сегодня постоянно растут электрические нагрузки. Благодаря модернизации подстанции энергетики смогут подключить к электросетям крупное промышленное предприятие - МРТС Терминал, расположенное в левобережной части Архангельска, по 2-й категории надежности – с наличием резервного питания.



Напомним, подстанция №7 110/35/6 кВ является узловой для энергосистемы региона, поскольку здесь соединяются по цепям 110 кВ генерирующие мощности Архангельской ТЭЦ, Северодвинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. От ПС №7 отходят воздушные линии электропередачи 35 кВ "Исакогорка-1", "Исакогорка-2" и "Заостровье". С ЛЭП через подстанции "Бакарица", "ЛДК-4", №8, "Васьково", "Заостровье" запитана большая часть потребителей Исакогорского округа г. Архангельска и прилегающая к нему часть Приморского района. Электроснабжение получают промышленные предприятия, объекты Минобороны РФ, Северной железной дороги, жилые дома и социально значимые объекты.



"Подстанция №7 - единственный крупный центр питания левобережной части г. Архангельска, - пояснили в отделе капитального строительства филиала "Архэнерго". - В 2016 году заявки на техприсоединение в этом районе подали два крупных потребителя - ООО "МРТС Терминал" (необходимая мощность 7,5 МВт), а также АО "Тандер" (необходимая мощность 2,8 МВт). На тот момент подстанция была загружена на 124%, а с учётом перспективного увеличения нагрузки и договоров техприсоединения дефицит мощности составил бы 14,8 МВт. Поэтому реконструкция была вызвана временем и растущими потребностями в подключении новых заявителей. Проведенная модернизация позволит обеспечить дополнительно 30 МВА мощности".



Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 257 млн рублей (без НДС). В 2018 году "Архэнерго" направило на реконструкцию 101 млн рублей (без НДС).