Итоги Круглого стола Подкомитета D2 РНК СИГРЭ в рамках Международного форума "Электрические сети России"

Национальный исследовательский комитет D2 РНК СИГРЭ на VIII Международной научно-практической конференции "Автоматизация и информационные технологии в энергетике".

VIII Международная конференция "Автоматизация и информационные технологии в энергетике" проводилась 6 декабря 2018 г. в рамках деловой программы Международного форума "Электрические сети – 2018" (МФЭС). Тема конференции: "Современное состояние и тенденции развития информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике".

Организатором выступил журнал "Автоматизация и IT в энергетике" совместно с РНК СИГРЭ в лице Национального исследовательского комитета (ИК) D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации" (базовая организация – АО "РТСофт").

На конференции, которая проводилась совместно с ИК D2 РНК СИГРЭ уже в 3-й раз, были затронуты такие темы, как развитие рынка средств автоматизированного проектирования на основе моделирования, сетевые технологии, анализ современных тенденций инфраструктуры в энергетике, и другие актуальные вопросы. Открыл конференцию главный редактор журнала "Автоматизация и IT в энергетике", генеральный директор компании "АВИТЭКС", профессор АВН РФ, к. т. н. А. А. Егоров. В приветственном слове он обратил внимание аудитории на такие основные моменты, как всевозрастающая роль активного внедрения и развития инноваций на рынке, а также на вызовы, которые диктует сегодня цифровизация отрасли.

В рамках конференции состоялся круглый стол ИК D2 РНК СИГРЭ, постоянное ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ, на тему "Информационные системы и безопасность, телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития". Модераторами круглого стола выступили: Василий Харламов, к. т. н., представитель ООО "Юнител Инжиниринг", и Андрей Вериго, к. т. н., научный секретарь ИК D2 РНК СИГРЭ, руководитель группы консалтинга и моделирования АО "РТСофт".

Предваряя выступления докладчиков, Андрей Вериго сказал: "Мы представляем один из исследовательских комитетов РНК по направлению "Информационные системы и телекоммуникации". Область нашей деятельности достаточно широка, мы охватываем и системы автоматизации, и системы связи, и различные направления по развитию Smart Grid. Последнее направление, которое мы для себя определили, это средства автоматизации систем оценки технического состояния электросетевого оборудования".

А. Вериго анонсировал доклады, посвященные сетевым технологиям, трансформации сетей связи, анализу современных тенденций развития ИТ в отрасли, вопросам инфраструктуры для ИТ-приложений, созданию технологий интернета энергии и вопросам цифровой трансформации энергетики.

На круглом столе докладчики рассмотрели следующие темы:

"Современные тенденции в развитии инфраструктуры связи для традиционных и новых приложений в электроэнергетике с учетом опыта СИГРЭ". Докладчик В. А. Харламов, к. т. н., ООО "Юнител Инжиниринг".



"Примеры перехода на технологии пакетной коммутации при построении технологических сетей связи. Причины, результаты, выводы". Докладчик В. В. Грамашов, ООО "Юнител Инжиниринг".



"Технологии интеллектуального моделирования и анализа данных в задачах управления жизненным циклом электросетевого оборудования". Докладчик А. И. Хальясмаа, к. т. н., доцент Уральского федерального университета.



"Адаптивная система краткосрочного и оперативного прогнозирования выработки электроэнергии фотоэлектрическими станциями". Докладчик С. А. Ерошенко, старший преподаватель Уральского федерального университета.



"Заинтересованные стороны цифровой децентрализованной энергетики: особенности переходного периода, роли, функции, потребности". Докладчик С. П. Ковалёв, д. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник ИПУ РАН.



"Концепция перехода сети связи электросетевого комплекса на технологии пакетной передачи информации (на основании результатов исследований и тестирования различных сетевых решений)". Докладчик А. М. Лифшиц, генеральный директор ООО "НПЦ Приоритет".



"Разработка стандарта цифровой ВЧ-связи МЭК 62488-3". Докладчик Ю. В. Назаров, к. т. н., заместитель генерального директора по развитию ООО "НПФ "Модем".



В завершение круглого стола Андрей Вериго обратил внимание присутствующих на значимость работ, проводимых Национальным исследовательским комитетом D2, и пригласил всех желающих экспертов и специалистов-энергетиков вступать в ряды CIGRE, еще раз подчеркнув открывающиеся всем членам этой организации большие возможности, которые дает приобщение к мировому опыту крупнейшего сообщества профессионалов-энергетиков.

Ознакомиться с докладами можно в разделе "Электронная библиотека" сайта Национального ИК D2 РНК СИГРЭ.