Проектная документация реактора "БРЕСТ-ОД-300" получила положительное заключение Главгосэкспертизы

Сибирским химическим комбинатом (АО "СХК", входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") получено положительное решение Главной государственной экспертизы по проектной документации на создание энергоблока с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300".

Председатель Наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв поздравили специалистов предприятий, научных учреждений и вузов, работающих над проектом "Прорыв", с получением положительного заключения Государственной экспертизы. Они выразили надежду на дальнейшую консолидацию усилий всех специалистов для того, чтобы планы создания новой технологический платформы ядерной энергетики были реализованы в кратчайшие сроки.

"Необходимо достичь таких технико-экономических параметров замкнутого ядерного топливного цикла, которые обеспечат возможность развития крупномасштабной ядерной энергетики и позволят сохранить лидерские позиции отрасли в экспорте АЭС и ядерных технологий, - говорится в поздравлении.

Для справки:

Госкорпорация "Росатом" реализует на площадке АО "СХК" проект "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Первой очередью возводится модуль фабрикации/рефабрикации, предназначенный для производства ядерного топлива нового поколения. К концу 2018 года его сооружение выполнено на 46%, на строительно-монтажные работы затрачено более 4 млрд рублей, из них в 2018 году - около 600 млн рублей. В 2018 году завершены работы по возведению строительных конструкций трех основных зданий технологического производства модуля. В его основной корпус подано временное отопление и освещение, ведутся отделочные работы, идет подготовка к монтажу основного технологического оборудования, поставка которого должна завершиться до конца текущего года.

Сибирский химический комбинат (АО "СХК", г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.