Россия собирается заняться строительством железных дорог в Таиланде

Российские компании готовы участвовать в строительстве новых железных дорог и поставлять подвижной состав в Таиланд, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

По его словам, российские компании также готовы принять участие в проектах в области цифровых технологий, медицины, биотехнологий и промышленности. "Актуальным направлением сотрудничества может стать применение в Таиланде российских комплексных IT-решений в сфере компьютерной безопасности и технологий "умного города", включая управление движением и инфраструктурой в крупных городах",— цитирует господина Мантурова ТАСС.

Кроме того, Россия готова увеличить экспорт пшеницы и мясной продукции в Таиланд. Также Россия выразила желание принять участие в реализации таиландской государственной программы "Восточного экономического коридора".

Глава Минпромторга напомнил, что в сфере энергетики уже достигнуты договоренности между "Роснефтью" и таиландской компанией PTT о взаимных поставках нефти в объеме до 200 млн тонн до 2037 года. Госкорпорация "Росатом" вместе с Kinetics Corporation проектируют циклотронно-радиохимический центр в провинции Накхон Найок.

Коммерсант