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Происшествия

Специалисты "Чеченэнерго" оперативно возобновили электроснабжение Шалинского района

Специалисты Чеченэнерго оперативно возобновили электроснабжение Шалинского района

27 декабря 2018, 12:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты "Чеченэнерго", завершив оперативные переключения в сети 110 кВ, в 12.26 мск возобновили электроснабжение Шалинского района Чеченской Республики в полном объеме.

Ранее, во время проведения работ по устранению дефектов на воздушной линии 110 кВ "Шали – Цемзавод" в 11.10 мск произошел отказ выключателя на подстанции 110 кВ "Шали" в зоне ответственности управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Чеченэнерго".

На время проведения переключений для запитки потребителей, временно были обесточены 273 трансформаторные подстанции.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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