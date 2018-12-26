Специалисты "Чеченэнерго" оперативно возобновили электроснабжение Шалинского района

Специалисты "Чеченэнерго", завершив оперативные переключения в сети 110 кВ, в 12.26 мск возобновили электроснабжение Шалинского района Чеченской Республики в полном объеме.

Ранее, во время проведения работ по устранению дефектов на воздушной линии 110 кВ "Шали – Цемзавод" в 11.10 мск произошел отказ выключателя на подстанции 110 кВ "Шали" в зоне ответственности управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Чеченэнерго".

На время проведения переключений для запитки потребителей, временно были обесточены 273 трансформаторные подстанции.