В преддверии Нового года МОЭСК подала напряжение четырем новым станциям Сокольнической линии метро

ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") обеспечило электроснабжением новый участок Сокольнической линии метро от Саларьево до Столбово в Новомосковском административном округе.

Энергетики филиала МОЭСК - "Московские кабельные сети" построили свыше 161 км кабельных линий электропередачи 10 кВ, из них более 23 км бестраншейным способом горизонтально-направленного бурения. Прокладка линий велась по заболоченным участкам местности, на активно застраиваемой территории, что усложняло работу и требовало дополнительного согласования проектной документации. В ноябре строительство вышло на финишную прямую, и в течение месяца МОЭСК подала напряжение всем четырем новым объектам.

"Город поставил перед нами задачу обеспечить электроснабжением новый участок метро в сжатые сроки. 11 месяцев потребовалось энергетикам, чтобы реализовать этот масштабный проект", - отметил директор филиала МОЭСК – "Московские кабельные сети" Андрей Вологин.

В пресс-службе Департамента ЖКХ напомнили, что эксплуатацию нового электрооборудования будут осуществлять энергетики филиала МОЭСК - "Новая Москва". Они же вели технический надзор строительства электрооборудования.

Новый участок Сокольнической ветки метро от Саларьево до Столбово улучшит транспортную доступность района Солнцево, города Московский и близлежащих поселений. Станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово" примут первых пассажиров в начале 2019 года.