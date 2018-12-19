ЗиО-Подольск подвёл итоги работы за 2018 год

В ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подвели итоги производственной деятельности за 2018 год. За прошедший период завод изготовил и отгрузил почти 6,4 тысячи тонн товарной продукции.

Предприятие завершило изготовление оборудования для машинных залов блоков № 3 и 4 АЭС "Куданкулам". Общая масса отгруженных в Индию сепараторов-пароперегревателей (СПП) и подогревателей высокого давления (ПВД) составила 2 200 тонн.

Ещё четыре СПП поставлены на энергоблок № 2 Армянской АЭС в рамках реализации проекта по продлению срока эксплуатации станции. На данный момент работы по модернизации оборудования на двух турбоагрегатах завершены, они подключены к энергосети Республики Армения. В ходе испытаний оборудование вышло на пиковую мощность в 238 МВт. По итогам завершённого этапа модернизации систем Армянской АЭС, обеспечивающих генерацию электроэнергии (оборудование машзала), коллектив станции выразил благодарность за существенный вклад нашего завода в общий успех выполненных мероприятий.

В сентябре-октябре ПАО "ЗиО-Подольск" завершил изготовление двух реакторов силовой установки "РИТМ-200" для третьего ледокола проекта 22220 "Урал".

В 2018 году завод приступил к изготовлению оборудования котельного острова для первого завода в Подмосковье по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, завод начал изготовление витых теплообменных аппаратов – испарителей этана и ёмкостей мгновенного испарения для первой в России линии по сжижению природного газа по отечественной технологии в рамках проекта "Арктический каскад" для АО "Ямал СПГ". Также завод приступил к изготовлению барботера для АЭС "Руппур" и новых сепараторов-пароперегревателей (СПП) для пилотных блоков Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ.