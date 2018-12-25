Энергетики "Вологдаэнерго" завершили масштабную реконструкцию двух линий электропередачи в восточной части региона

Специалисты производственного отделения «Тотемские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») совместно с подрядной организацией завершили работы по реконструкции двух воздушных линий электропередачи классом напряжения 10 кВ, которые находятся в Тотемском районе Вологодской области.

Речь идет о ВЛ-10 кВ «Слободка», длина которой составляет 27 километров и о ВЛ-10 кВ «Феклуха», длина этой линии – 13 километров. На первой ВЛ выполнен монтаж провода и новых опор в количестве 150 штук. На второй линии в рамках инвестиционного проекта также были установлены новые опоры – порядка 95 штук, и произведен монтаж провода. Отметим, чтобы завершить инвестпроекты в срок, работы по монтажу новых опор, проводов, траверс, изоляторов и других деталей велись параллельно с двух концов каждой из линий.

Реализация данных инвестиционных проектов позволила повысить надежность электроснабжения потребителей и безопасность электроустановок, а также уменьшить потери электроэнергии. Эти линии питают жилые дома населенных пунктов д. Середская, д. Пелевиха, д. Вершининская, д. Уваровская, д. Филинская, д. Снежурово, д. Антушева Гора, д. Петрищева Гора, д. Концевая, д. Феклуха , кроме того ВЛ-10 кВ «Слободка» является связкой с ВЛ-10 кВ «Большевик» от ПС35/10 кВ «Д-Починок» и с ВЛ-10кВ «Терменьга» от ПС 110/35/10 кВ «Чушевицы», поэтому появится возможность выполнять текущий и капитальный ремонты этих линий без погашения потребителей.