Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров проверил готовность ЕНЭС к работе в выходные и праздничные дни

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе совещания с менеджментом компании и руководством филиалов – МЭС подвел предварительные итоги года. Отмечено снижение удельной аварийности в ЕНЭС на 16%. Глава компании подчеркнул, что инфраструктура магистрального электросетевого комплекса, персонал и техника полностью готовы к работе в выходные и праздничные дни января.

Выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения надежного и безопасного функционирования сетей. Энергетики компании несут круглосуточное дежурство на всех объектах.

Оборудование подготовлено к работе в условиях резких перепадов температур и других неблагоприятных погодных явлений, а также обеспечена возможность оперативного реагирования на нештатные ситуации. Аварийный резерв полностью укомплектован. Обеспечена готовность спецтехники, средств связи и инвентаря. Заключены договоры и соглашения с подрядными организациями, МЧС России и Росгидрометом.

Повышенное внимание уделяется работе энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение мест массового отдыха, включая горнолыжные курорты.

А. Муров дал высокую оценку результатам проведенных федеральных учений с участием всех филиалов компании. Выполненная работа дополнительно укрепит надежность инфраструктуры в условиях опасных погодных явлений, характерных в первую очередь для осенне-зимнего периода. В ходе учений в дополнение к плановым мероприятиям до нормативной ширины расчищены просеки более 100 линий электропередачи 220-500 кВ.

Ключевыми событиями года глава ФСК ЕЭС назвал завершение ряда знаковых проектов, включая строительство инфраструктуры, обеспечившей надежную связь энергосистем Центра и Северо-Запада, возведение крупных центров питания в Сибири и на Дальнем Востоке, выдачу мощности новой генерации, подключение территорий опережающего развития и десятков промышленных потребителей.

Были сделаны важные шаги на пути цифровой трансформации, в частности, введена в работу первая в России цифровая подстанция 500 кВ, переведено на удаленное управление 18 объектов ЕНЭС. Началось внедрение в сферу инжиниринга сервиса автоматизированного проектирования.