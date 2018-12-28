Ингушские энергетики решили проблему с перебоями электроснабжения в Сунженском районе

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") заменили силовой трансформатор на подстанции 35 кВ "Нестеровская", питающей сельские поселения Аршты, Чемульга, Берд-Юрт, Алхасты и Нестеровское. Трансформаторная мощность увеличена с 2,5 МВА до 4 МВА.

Необходимость в замене главного элемента питающего центра возникла в связи с резко возросшим энергопотреблением района – последнюю неделю оборудование систематически испытывало критические перегрузки, возник риск аварийного выхода из строя дорогостоящего подстанционного оборудования.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда действующее оборудование уже не обеспечивает потребителей электроэнергией надлежащего качества и не в состоянии принять на себя дополнительную нагрузку. Решение о замене силового трансформатора на агрегат большей мощности было принято, однако вся процедура – от принятия решения до вступления в строй нового трансформатора – не быстрая и требует соблюдения установленных правил и требований. Поэтому нашим абонентам пришлось немного подождать", - прокомментировал директор предприятия Адам Цечоев.

Новый трансформатор компактен, обладает повышенной стойкостью к коротким замыканиям и большей механической прочностью. Перед пробным пуском энергетики провели необходимую диагностику – протестировали работу оборудования в различных режимах, убедились в корректной работе приборов системы контроля и защиты.

На данный момент подстанция "Нестеровская" подключена и работает в штатном режиме – питающий центр бесперебойно обеспечивает электроэнергией потребителей различных категорий и готов к возрастающим нагрузкам в сети.

