КМЭЗ нарастит выпуск медной катанки к концу 2018 г.

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Русскую медную компанию) рассчитывает произвести по итогам текущего года 88,5 тысяч тонн медной катанки (результат 2017 года – более 95 тысяч тонн). Снижение объёмов по сравнению с прошлым годом объясняют объективными причинами, в частности, модернизацией завода, заключительные этапы которой потребовали приостановки производства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора КМЭЗ.

Производство медных катодов составит более 139 тысяч тонн, рост к предыдущему году – 14%. Данный показатель станет самым высоким за всё время существования металлургического предприятия.

"В 2018 году завод реализовал инвестиционные проекты по расширению производства медных катодов и медной катанки. Так, в цехе производства медной катанки за 2 месяца установили новую литейную машину и дополнительную прокатную клеть, усовершенствовали систему автоматизированного управления и внутризаводскую логистику. Ещё несколько месяцев линия работала в режиме настройки и отладки. Сейчас техническое перевооружение завершено. Теперь у завода есть возможность выпускать на 40% больше медной катанки (140 тысяч. тонн в год) и на 15% больше медных катодов (140 тысяч тонн в год).

...До сих пор на предприятии проводилась точечная модернизация. Но руководство РМК пришло к выводу о том, что точечными "ударами" кардинальные изменения в производство меди на заводе внести не удастся. Поэтому было принято решение о строительстве нового цеха, ориентированного на самые передовые технологии и самое современное оборудование. Так что в ближайшие 2-3 года на заводе появится новый цех электролиза меди, рассчитанный на выпуск 160 тысяч тонн медных катодов в год", - говорится в сообщении.

Также в планах КМЭЗ – создание "с нуля" производства электролитической медной фольги. Партнёром по проекту выбрана компания Tex Technology Ink (Япония). Все контракты на приобретение основного оборудования подписаны и оплачены, оно изготавливается в соответствии с утверждённым графиком. Пусконаладочные работы запланированы на середину 2019 года, выход на проектную мощность (1200 тонн в год) – на 2020-2021 гг.

"Металлоснабжение и сбыт"