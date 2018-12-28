Минэнерго и Минпромторг создают Центр компетенций импортозамещения в ТЭК

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер и заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провели совещание по созданию Центра компетенций импортозамещения и Аналитического центра развития цифровых, инновационных и импортозамещающих технологий в ТЭК. Структуры созданы на базе Российского энергетического агентства при Минэнерго России при поддержке Минпромторга России. В мероприятии также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, представители Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию, компаний нефтяной отрасли и других структур.

Совместную с Минпромторгом работу по импортозамещению Минэнерго проводит с 2014 года, отметил первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Он также рассказал о том, как будет устроена работа нового Центра.

“Основной задачей Минэнерго будет аккумулирование отраслевого заказа, систематизирование и определение приоритетных направлений разработок, технических заданий. Минпромторг в свою очередь мобилизует потенциал промышленности, обеспечит государственную поддержку проектам и проконтролирует исполнение заказа”, - рассказал Алексей Текслер.

При этом определяющим для выбора того или иного проекта будет его востребованность на российском рынке, особо подчеркнул первый замминистра. По словам Алексея Текслера, сейчас компании, как правило, своими силами разрабатывают новые решения, при этом часто можно достичь больших результатов объединив усилия.

“В этой связи с помощью Центра мы рассчитываем определить перечень приоритетных проектов и технологий, где сможем быстро достичь результата. Наша инициатива уже нашла поддержку в Правительстве, были проведены переговоры с большинством компаний об участии в работе Центра. Но мы понимаем, что нам еще многого предстоит в этом направлении достичь”, - добавил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

Предполагается, что Центр, в том числе, будет обеспечивать мониторинг разработки, производства, испытания и применения новейших разработок в сфере ТЭК.