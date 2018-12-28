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Персоны

Председателем совета директоров "Русала" назначили Жан-Пьера Тома

Председателем совета директоров Русала назначили Жан-Пьера Тома

28 декабря 2018, 16:15
Рубрика: Персоны
Метки: РУСАЛ
Отрасль: Металлургия 

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Независимый директор "Русала" Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров компании.

"Компания "Русал" рада сообщить, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров компании. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года", - говорится в заявлении компании.

Тома был введен в совет "Русала" в качестве независимого неисполнительного директора на собрании акционеров в конце июня.

Новый председатель совета директоров ранее занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества России и Франции и входил в международный консультативный совет "Русала".

РИА Новости

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