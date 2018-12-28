Просим принять участие в голосовании по повестке очередного Общего собрания (ХVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ до 1 февраля 2019 года

Проведение очередного Общего собрания (ХVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ - об установлении членских взносов на 2019 год и определении источника финансирования мер поощрения в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.

В соответствии с п.9.2.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ и п.2.2. Решения по вопросу 2 протокола №16/29 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018 01 февраля 2019 года состоится очередное Общее собрание (ХVI-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования членов Ассоциации (опросным путем) в соответствии с повесткой:

Вопрос 1. Об установлении членских взносов на 2019 год.

Вопрос 2. Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.

Заочное голосование проводится до 18-00 часов (по московскому времени) 01 февраля 2019 года путем заполнения Бюллетеня для голосования по вопросу, включенному в повестку дня XVI-й Ассамблеи РНК СИГРЭ.

С более подробной информацией (материалами к Ассамблее) можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ http://cigre.ru/activity/assembly/2019/, по телефону "горячей линии" +7(926)151-20-17 или по электронной почте cigre@cigre.ru.

Просим Вас принять участие в голосовании на XVI-й Ассамблее.

С уважением, РНК СИГРЭ.