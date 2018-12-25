"Росэлектроника" в 2018 году увеличила выпуск гражданской продукции

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех по итогам 2018 года увеличил выручку от поставок продукции гражданского назначения до 21,5 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного показателя 2017 года. Основной рост был достигнут за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как цифровизация электроэнергетики, создание интеллектуальных транспортных систем в регионах России и за рубежом, оборудование инспекционно-досмотровых комплексов.

В частности, в 2018 году холдингом создана первая в России навигационная станция для высокоточных хирургических операций и начались поставки в медицинские учреждения нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для реабилитации пациентов после инсульта и травм спинного мозга.

Предприятия "Росэлектроники" завершили целый ряд разработок в области мониторинга воздушного пространства и защиты от несанкционированного использования беспилотников. Еще одной новинкой стал первый в России полностью автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Солярис-Н", который обеспечивает защиту от коптеров на площади до 80 кв. км без участия оператора.

Кроме того, предприятия холдинга разработали не имеющий аналогов пассивный комплекс мониторинга и противодействия дронам, который может быть использован на территории, где невозможно применение средств РЭБ – в аэропортах, жилом массиве, АЭС. В него входят пассивный когерентный локатор, модуль радиомониторинга "Черемуха" и система радиоэлектронного подавления "СЕРП".

В 2018 году началось производство персональных компьютеров специального назначения для работы с закрытой информацией, а также разработан первый отечественный чип для "Интернета вещей". Кроме того, холдингом создан компактный мобильный суперкомпьютер с жидкостной системой охлаждения, пиковой производительностью 2,2 Пфлопс и объемом хранения данных до 2,2 Пбайт.

"Росэлектроника" также разработала систему видеоконтроля для пассажирского транспорта, которая установлена и успешно эксплуатируется в автобусах Санкт-Петербурга. Система видеонаблюдения может распознавать лица по биометрическим параметрам человека – квази-3D-образу лица и радужной оболочке глаза.

По данным холдинга, совокупная выручка за 2018 год увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 172 млрд рублей.